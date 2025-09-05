حافظ آباد 6400:بیگ ونڈا ،4ہزار کلو سا ئلیج تقسیم
حافظ آباد (نمائندہ دنیا ، نامہ نگار ) ضلعی انتظامیہ اور محکمہ لائیو سٹاک کی جانب سے سیلاب متاثرہ علاقوں اور ریلیف کیمپوں میں جانوروں کی خوارک کا خصوصی بندوبست کیا گیا ہے ۔
سیلاب متاثرہ زمینداروں میں جانوروں کیلئے ونڈا کے 6400بیگ جبکہ 4ہزار کلو سے زائد سائلیج تقسیم کیا جا چکاہے ۔محکمہ لائیو سٹاک کی جانب سے ابتک 8ہزار 3سو مویشیوں کی ویکسی نیشن اور ساڑھے 14ہزار جانوروں کی ٹریٹمنٹ کی گئی ۔سیلابی علاقوں سے 3900جانوروں کو نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے ۔ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر لائق احمد شیخ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اور ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کی خصوصی ہدایت پر 10فلڈ ریلیف سنٹرز پر محکمہ لائیو سٹاک کی جانب سے مویشی پال زمینداروں ،کسانوں کے لیے خصوصی کیمپ لگائے گئے جہاں انکے جانوروں کی ویکسی نیشن کے ساتھ ساتھ علاج معالجہ کی سہولت دستیاب ہے ۔اس کے علاوہ محکمہ لائیو سٹاک کی موبائل ٹیمیں سیلاب متاثرہ دیہات میں جا کر کسانوں ،زمینداروں کو انکے جانوروں کے لیے سبز چارہ اور ونڈا تقسیم کر رہی ہیں جبکہ ویٹرنری ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف زمینداروں کو انکے ڈیرہ جات پر جانوروں کے علاج معالجہ ،ویکسی نیشن اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں۔