ڈی پی او حافظ آباد کا ونیکی تارڑ، کوٹ اسحاق کے متاثرہ علاقوں کا دورہ

جلالپور بھٹیاں (نمائندہ دنیا )ڈی پی او حافظ آباد عاطف نذیر کا ونیکی تارڑ، کوٹ اسحاق اور دیگر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔۔۔

نشیبی علاقوں میں جاری ریلیف آپریشنز کا جائزہ، متاثرہ خاندانوں کے مسائل سنے اور فوری حل کی یقین دہانی کرائی۔ ڈی پی او نے پولیس افسر وں و جوانوں کو ہدایت دی کہ وہ ریلیف سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور عوام سے خوش اخلاقی کیساتھ پیش آئیں۔ انہوں نے کہا کہ حافظ آباد پولیس ہر حال میں سیلاب متاثرین کیساتھ کھڑی ہے ۔ ریلیف کیمپس اور تمام متاثرہ علاقوں میں پولیس اہلکار ہمہ وقت موجود ہیں تاکہ متاثرہ شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ 

 

