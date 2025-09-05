سیلاب ‘بارشوں سے فصلیں برباد ‘حکومت ریلیف دے :کسان
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )کسان نمائندوں چودھری بشارت علی ڈوگر نمبردار ،چودھری محمد اشرف ہنجرا اور ملک انور گجر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت زراعت کے شعبہ پر خصوصی توجہ دے۔۔۔
کیونکہ کسان پہلے ہی گندم کی کم قیمت، بجلی، پٹرولیم مصنوعات، بیج، کھاد اور زرعی ادویات کی ہوشربا قیمتوں کے باعث شدید مشکلات سے دوچار تھے اب حالیہ سیلاب اور موسلادھار بارشوں نے ان کی کمر مزید توڑ دی ،کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، ہزاروں ایکڑ اراضی پانی میں ڈوب گئی اور کئی کسان قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں، ان حالات میں اگر حکومت نے فوری طور پر عملی اقدامات نہ اٹھائے تو کسان کی معاشی تباہی ناگزیر ہے جس کا براہِ راست اثر ملکی معیشت اور غذائی تحفظ پر پڑے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ کسانوں کو فوری مالی ریلیف فراہم کیا جائے ، بجلی اور ڈیزل پر سبسڈی دی جائے ، بیج کھاد اور زرعی ادویات سستے داموں مہیا کی جائیں اور زرعی قرضوں کی واپسی میں نرمی برتی جائے ۔