وزیرآباد:مین بازار میں واقع مارکیٹ میں آتشزدگی
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )مین بازار میں واقع مارکیٹ میں آتشزدگی،بارش کے پانی کے باعث بے ہنگم تاروں سے نکلنے والے آگ کے شعلوں سے دکان دار خوف و ہراس میں مبتلا ہوگئے ، ریسکیو اور گیپکو اہلکار 2گھنٹے بعد موقع پر پہنچے ، تاجروں نے اپنی مدد آپکے تحت آگ پر قابو پا لیا ۔
مین بازار میں واقع مارکیٹ میں آتشزدگی،بارش کے پانی کے باعث بے ہنگم تاروں سے نکلنے والے آگ کے شعلوں سے دکان دار خوف و ہراس میں مبتلا ہوگئے ، ریسکیو اور گیپکو اہلکار 2گھنٹے بعد موقع پر پہنچے ، تاجروں نے اپنی مدد آپکے تحت آگ پر قابو پا لیا ۔