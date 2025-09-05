صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :نا معلوم شخص نے ٹرین کے نیچے آکر خود کشی کر لی

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار ) نامعلوم شخص ٹرین کی زد میں آکر جاں بحق ہو گیا ۔ لیڈی پارک ریلوے پھاٹک کے قریب نامعلوم شخص نے لاہور سے پنڈی جانیوالی پاکستان ایکسپریس کے سامنے آکر خود کشی کرلی۔ مرنیوا لے 45سالہ شخص کی شناخت نہیں ہوسکی ،نعش ہسپتال منتقل کرکے قریبی علاقوں میں اعلانات کرا دئیے گئے ۔

