سیالکوٹ:کمسن بچی کو زیا دتی کا نشانہ بنانے والا دکاندار گرفتار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تھانہ ائیرپورٹ پولیس نے 5سالہ بچی سے زیادتی کا ملزم گرفتار کر لیا ، ملزم چاند نے دکان پر چیز لینے آئی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ ائیرپورٹ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم چاند کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا۔
تھانہ ائیرپورٹ پولیس نے 5سالہ بچی سے زیادتی کا ملزم گرفتار کر لیا ، ملزم چاند نے دکان پر چیز لینے آئی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ ائیرپورٹ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم چاند کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا۔