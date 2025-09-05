صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:کمسن بچی کو زیا دتی کا نشانہ بنانے والا دکاندار گرفتار

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تھانہ ائیرپورٹ پولیس نے 5سالہ بچی سے زیادتی کا ملزم گرفتار کر لیا ، ملزم چاند نے دکان پر چیز لینے آئی بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ ائیرپورٹ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم چاند کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا۔

