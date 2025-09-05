اصلاح امت فاؤنڈیشن ڈسکہ کے زیراہتما م جشن عید میلاد النبی ؐ ریلی
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )اصلاح امت فاؤنڈیشن تحصیل ڈسکہ کے زیراہتما م جشن عید میلاد النبی ؐ ریلی کا انعقاد کیاگیا۔۔۔
ریلی کی قیادت صدر ڈسکہ مفتی عثمان رضا مدنی ’نائب صدر حافظ صداقت علی ’جنرل سیکرٹری افضال احمد سندھو’سرپرست اعلیٰ علامہ مولانا محمدآصف ،صدر ایمپلائرز یونین میونسپل کمیٹی عدنان فیصل گورائیہ ’محمدعتیق ساجداور مزمل حسین سونی ودیگر نے کی ، ریلی جامع مسجد چیمہ پل نہر بی آربی سے شروع ہوکر جنڈو روڈ ڈسکہ پر اختتام پذیر ہوئی ۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مفتی عثمان رضامدنی ’ حافظ صداقت اور حافظ افضال احمد سندھو نے کہاکہ آمد مصطفی ؐ کا چرچا ولادت مصطفی ؐ سے صدیوں پہلے سے جاری ہے تمام انبیاکرام اوران کی امتیں اپنی محافل میں سرکار دو عالم ؐ کی تعریف و توصیف میں مصروف رہے۔