تتلے عالی اور نواح میں 200غیر قانونی ایل پی جی پو ائنٹس
تتلے عالی(نامہ نگار)تتلے عالی کی گنجان آباد ی میں حفاظتی انتظامات کے بغیر غیر قانونی طور پر200سے زائد مقامات پر ایل پی جی کی دکانیں کھل گئیں،ریفلنگ کا دھندہ بھی دھڑلے سے جاری ہے ۔
متعلقہ اداروں کی مبینہ ملی بھگت سے تتلے عالی،گھمن والا،مرالی والہ،مجوچک،بیگ پور ،قلعہ مصطفی آباد،کوٹ نثار شاہ سمیت مختلف گنجان آبادی علاقوں میں200سے زائد مقامات پر غیر قانونی طور پرایل پی جی کی دکانیں قائم ہو گئی ہیں۔مذکورہ دکانوں میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ ، آگ پر قابو پانے کے آلات،ریت کی بالٹیاں سمیت کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کئے گئے ہیں جس کی وجہ سے نواحی کاروباری مراکز میں تاجروں ،مساجد،مدراس،تعلیمی اداروں کے طلباء اساتذہ سمیت مکینوں کے سر میں موت منڈلانے لگی ۔ایل پی جی کی غیر قانونی دکانوں میں دن رات کمرشل وگھریلو سلنڈروں میں ایل پی جی کی ریفلنگ کا دھندہ زور شور سے جاری ہے جو کسی وقت بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے ۔اہل علاقہ نے غیر قانونی ایل پی جی کی دکانوں اور ریفلنگ کرنے والوں کیخلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔