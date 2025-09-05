پپناکھہ کے رہائشیوں کو بینک کی سہولیات کے حوالے سے آ گاہی پروگرام
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )ملک کے دیہات کو ترقی یافتہ علاقوں میں شامل کرنے کیلئے اسٹیٹ بنک آف پاکستان کا احسن قدم،نواحی گاؤں پپناکھ میں رہائشیوں کو سہولیات کی فراہمی کیلئے بنکوں کی طرف سے ایک روزہ آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
پروگرام کے مہمان خصوصی چیف منیجر اسٹیٹ بنک سید اسد عباس زیدی نے کہا کہ ہر شہری کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق سہولیات کی فراہمی کے لئے کوشاں ہیں بالخصوص بنکنگ سیکٹر میں ایسے اقدامات کی ضرورت تھی کہ راہزنی کی وارداتوں کو روکنے اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کیلئے ہنگامی بنیادوں پر کچھ کیا جائے ہم پپناکھہ کے ہر باسی کا بنک اکاؤنٹ کھولیں گے اور علاقہ میں اے ٹی ایم کی سہولت بھی میسر ہو گی ۔