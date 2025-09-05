صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پپناکھہ کے رہائشیوں کو بینک کی سہولیات کے حوالے سے آ گاہی پروگرام

  • گوجرانوالہ
پپناکھہ کے رہائشیوں کو بینک کی سہولیات کے حوالے سے آ گاہی پروگرام

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )ملک کے دیہات کو ترقی یافتہ علاقوں میں شامل کرنے کیلئے اسٹیٹ بنک آف پاکستان کا احسن قدم،نواحی گاؤں پپناکھ میں رہائشیوں کو سہولیات کی فراہمی کیلئے بنکوں کی طرف سے ایک روزہ آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 پروگرام کے مہمان خصوصی چیف منیجر اسٹیٹ بنک سید اسد عباس زیدی نے کہا کہ ہر شہری کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق سہولیات کی فراہمی کے لئے کوشاں ہیں بالخصوص بنکنگ سیکٹر میں ایسے اقدامات کی ضرورت تھی کہ راہزنی کی وارداتوں کو روکنے اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کیلئے ہنگامی بنیادوں پر کچھ کیا جائے ہم پپناکھہ کے ہر باسی کا بنک اکاؤنٹ کھولیں گے اور علاقہ میں اے ٹی ایم کی سہولت بھی میسر ہو گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب،عارضی بستوں میں میڈیکل کاؤنٹرز قائم

ملتان میں صحافیوں کا میڈیا سیفٹی قانون کے نفاذ کا مطالبہ

زکریا یونیورسٹی میں بیچلرہاسٹل کے کرایے میں اضافہ

متاثرین کی ضروریات پوری کرنا اولین ترجیح،خالد رضا

سپیشل سیکرٹری صحت کا راجن پور میں فلڈ انتظامات کا جائزہ

الخدمت فاؤنڈیشن کی مظفرگڑھ میں ریلیف سرگرمیاں جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ