نوجوان سیرت النبیؐ کو رہنما بنائیں :رضا ثاقب مصطفائی
حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )مذہبی سکالر علامہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفائی نے حافظ آباد جمخانہ میں میلادِ مصطفی ؐ کے سلسلہ میں منعقدہ محفل بعنوان تذکرے میرے حضورؐ کے میں خصوصی خطاب کیا۔۔۔
محفل میں عاشقانِ رسول ؐکی بڑی تعداد شریک ہوئی جنہوں نے نعت رسول مقبول ؐاور درود و سلام کی صداؤں سے فضا کو معطر کیا۔ علامہ محمد رضا ثاقب مصطفائی نے خطاب میں کہا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفی ؐکی ذات اقدس تمام جہانوں کے لئے رحمت اور مینارِ ہدایت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حضور ؐکی سیرتِ طیبہ انسانیت کے لئے کامل نمونہ ہے جس پر عمل کر کے دنیا و آخرت سنواری جا سکتی ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ محبتِ رسول ؐ ہی ایمان کی اصل روح ہے اور حضور ؐکے ذکر اور میلاد کی محافل نہ صرف ایمان کو تازگی عطا کرتی ہیں بلکہ معاشرے میں اخوت، یکجہتی اور خیر کے جذبوں کو فروغ دیتی ہیں۔ علامہ مصطفائی نے نوجوانوں کو بالخصوص اس بات کی تلقین کی کہ وہ سیرت النبی ؐکو اپنی عملی زندگی میں رہنما بنائیں تاکہ اخلاقی و معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ممکن ہو سکے ۔اس موقع پر مقامی نعت خوانوں نے بھی بارگاہِ رسالت مآب ؐمیں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ۔ محفل کے اختتام پر ملکی سلامتی، امن و استحکام اور عالم اسلام کی سربلندی کے لئے خصوصی دعا کی گئی۔