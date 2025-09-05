فسطائی نظام متاثرین کی مدد نہیں کرے گا :سلمان راجہ
حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے نواحی گاؤں خانپور میں سیلابی علاقہ کے دورہ کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع حافظ آباد میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہمارے سامنے ہیں۔۔۔
یہاں 200سے زائد گاؤں متاثر ہوئے اور اڑھائی تین لاکھ لوگ بے سروسامان ہوئے ،افسوس ہے کہ یہاں پر وفاقی وزرا صرف فوٹو سیشن کروا کے چلے گئے ،سرکاری ریلیف کیمپ خالی پڑے ہیں ،سرکاری کیمپوں میں کسی کی کوئی مدد ہوتے نظر نہیں آ رہی ،عمران خان نے جیل سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم نے فسطائی نظام کے خلاف کھڑے ہونا ہے ، عمران خان کا پیغام ہے کہ دکھ کی گھڑی میں ہم نے ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے ،سیلاب کے بعد ہمیں ایک دوسرے کی بحالی کرنی ہے ، یہ بہت بڑی آفت ہے جس کا ہم نے قوم بن کر مقابلہ کرنا ہے ،پی ٹی آئی قوم کی آواز ہے ہم متاثرین کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور بار بار یہاں آئیں گے ، آفت کی گھڑی میں ثابت کریں کہ ہم زندہ قوم ہیں ،ہمارا لیڈر ہماری خاطر ہے جیل میں مصیبتیں جھیل رہا ہے ،ہم عمران خان کے مان کو نیچا نہیں ہونے دیں گے ، عمران خان کو مان ہے کہ اس کی قوم اس کے ساتھ ہے ، قوم فیصلہ سازوں کو بتائے گی کہ ہم ریوڑ نہیں جیتے جاگتے انسان ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کون ان کا ہمدرد ہے ،یہ فسطائی نظام متاثرین کی مدد نہیں کرے گا ۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما شوکت بسرا اور ضلعی صدر عمران حیدربھٹی بھی موجود تھے ۔