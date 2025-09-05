ڈپٹی چیف آفیسرایم او آر قیصر وڑائچ کا کار ، موٹر سائیکل پارکنگ سٹینڈز کا دورہ
گوجرانولہ (سٹی رپورٹر )ڈپٹی چیف آفیسرایم او آر قیصر امین وڑائچ کا انکروچمنٹ سپر نٹنڈٹ رحمت علی انصاری ،انسپکٹر عرفان نسیم بٹ کے ہمراہ جی ٹی روڈ پر مختلف کار ،موٹر سائیکل پارکنگ سٹینڈز کا دورہ ۔
ملازمین کی حاضری چیک کرنے کیساتھ وہاں پر موجود گاڑی مالکان سے بورڈ پر لگی فیس ادائیگی بارے پوچھ گچھ کی ، انہوں نے عملہ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ وہ شیڈول ریٹ سے زائد کسی سے بھی پر چی فیس وصول نہ کریں جو بھی اوور چارجنگ کرنے میں ملوث نکلا اس کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی ۔ انہوں نے جی ٹی روڈ ریل بازار کے آگے کھڑی تمام گاڑیوں کو فوری ہٹانے کی وارننگ دی ۔