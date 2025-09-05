صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی چیف آفیسرایم او آر قیصر وڑائچ کا کار ، موٹر سائیکل پارکنگ سٹینڈز کا دورہ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی چیف آفیسرایم او آر قیصر وڑائچ کا کار ، موٹر سائیکل پارکنگ سٹینڈز کا دورہ

گوجرانولہ (سٹی رپورٹر )ڈپٹی چیف آفیسرایم او آر قیصر امین وڑائچ کا انکروچمنٹ سپر نٹنڈٹ رحمت علی انصاری ،انسپکٹر عرفان نسیم بٹ کے ہمراہ جی ٹی روڈ پر مختلف کار ،موٹر سائیکل پارکنگ سٹینڈز کا دورہ ۔

ملازمین کی حاضری چیک کرنے کیساتھ وہاں پر موجود گاڑی مالکان سے بورڈ پر لگی فیس ادائیگی بارے پوچھ گچھ کی ، انہوں نے عملہ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ وہ شیڈول ریٹ سے زائد کسی سے بھی پر چی فیس وصول نہ کریں جو بھی اوور چارجنگ کرنے میں ملوث نکلا اس کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی ۔ انہوں نے جی ٹی روڈ ریل بازار کے آگے کھڑی تمام گاڑیوں کو فوری ہٹانے کی وارننگ دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

غیرقانونی تعمیرات روکنے کا منصوبہ فائلوں تک محدود

ڈی جی کا ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کے روٹ کا دورہ

عشرہ رحمت اللعالمینؐ بارے مذاکرہ

غیر قانونی حراست سے 5 افراد کی بازیابی کی درخواست خارج

بچے سے زیادتی کے ملزم کی ضمانت میں توسیع

کاہنہ : فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ