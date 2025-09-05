بارش رکنے کے بعد بھی شاہراہوں‘آبادیوں میں پانی جمع
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)مون سون کی بارشوں کا حالیہ سپیل رکنے کے بعد گوجرانوالہ ڈویژن کے تمام اضلاع کے بیشترشہری علاقوں میں بارش کے پانی کا نکاس نہ ہوسکا،تفصیلات کے مطابق متعدد شاہراہوں اور کچی آبادیوں میں بارشی پانی کھڑا ہے۔۔۔
بعض مقامات پر سیوریج سسٹم ناکارہ ہوچکا جبکہ پسماندہ دیہی علاقوں میں ٹوٹی سڑکیں مسافروں کیلئے شدید دشواری کا باعث ہیں ، چند روز سے مسلسل ہونے والی بارش سے شہر کی اہم شاہراہوں پر پانی کھڑا ہوگیا،اندرون شہر کے علاقوں میں واسا اور ضلعی انتظامیہ بارش کے پانی کے نکاس کیلئے مصروف عمل تو رہے لیکن سیوریج سسٹم بحال نہ کرسکے جبکہ دیہات میں بارش کے پانی کی نکاسی کیلئے واسا اورمتعلقہ بلدیاتی اداروں کا عملہ غائب رہا جس سے شہریوں اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا ۔