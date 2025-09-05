صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارش رکنے کے بعد بھی شاہراہوں‘آبادیوں میں پانی جمع

  • گوجرانوالہ
بارش رکنے کے بعد بھی شاہراہوں‘آبادیوں میں پانی جمع

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)مون سون کی بارشوں کا حالیہ سپیل رکنے کے بعد گوجرانوالہ ڈویژن کے تمام اضلاع کے بیشترشہری علاقوں میں بارش کے پانی کا نکاس نہ ہوسکا،تفصیلات کے مطابق متعدد شاہراہوں اور کچی آبادیوں میں بارشی پانی کھڑا ہے۔۔۔

بعض مقامات پر سیوریج سسٹم ناکارہ ہوچکا جبکہ پسماندہ دیہی علاقوں میں ٹوٹی سڑکیں مسافروں کیلئے شدید دشواری کا باعث ہیں ، چند روز سے مسلسل ہونے والی بارش سے شہر کی اہم شاہراہوں پر پانی کھڑا ہوگیا،اندرون شہر کے علاقوں میں واسا اور ضلعی انتظامیہ بارش کے پانی کے نکاس کیلئے مصروف عمل تو رہے لیکن سیوریج سسٹم بحال نہ کرسکے جبکہ دیہات میں بارش کے پانی کی نکاسی کیلئے واسا اورمتعلقہ بلدیاتی اداروں کا عملہ غائب رہا جس سے شہریوں اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب،عارضی بستوں میں میڈیکل کاؤنٹرز قائم

ملتان میں صحافیوں کا میڈیا سیفٹی قانون کے نفاذ کا مطالبہ

زکریا یونیورسٹی میں بیچلرہاسٹل کے کرایے میں اضافہ

متاثرین کی ضروریات پوری کرنا اولین ترجیح،خالد رضا

سپیشل سیکرٹری صحت کا راجن پور میں فلڈ انتظامات کا جائزہ

الخدمت فاؤنڈیشن کی مظفرگڑھ میں ریلیف سرگرمیاں جاری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ