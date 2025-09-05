کمشنر ،آر پی او اور ڈپٹی کمشنر کا ماجراں کلاں کیمپ کا دورہ
سمبڑیال ، سیالکوٹ (سٹی رپورٹر ،نمائندہ دنیا )کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن نوید حیدر شیرازی نے ریجنل پولیس آفیسر طیب حفیظ چیمہ کے ہمراہ تحصیل سمبڑیال کے گاؤں ماجرہ کلاں میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا تفصیلی دورہ کیا۔
اس موقع پر کمشنر نے ریلیف کیمپ میں موجود متاثرہ خاندانوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات، رہائش، طبی امداد، کھانے پینے اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کیمپ میں موجود متاثرین سے گفتگو کی اور ان سے کھانے ، پینے اور دیگر بنیادی ضروریات کے بارے میں دریافت کیا تاکہ کسی بھی کمی کو فوری طور پر دور کیا جا سکے ۔دورے کے موقع پر ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل شہزاد اور اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال غلام فاطمہ بندیال بھی ہمراہ موجود تھیں۔کمشنر گوجرانوالہ نے ریلیف کیمپ میں موجود بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان میں کھلونے بھی تقسیم کیے اور سیلاب متاثرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔کمشنر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ ادارے متاثرین کی ہر ممکن مدد جاری رکھیں گے اور ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ۔