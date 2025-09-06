ٹیکس اور گوشوارے جمع نہ کرانے والی فیکٹریوں کے ریکارڈکی چیکنگ کا فیصلہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)ایف بی آر نے گزشتہ مالی سال کے ٹیکس اور گوشوارے جمع نہ کرانے والی فیکٹریوں ،کارخانوں اور دکانوں کے ریکارڈکی چیکنگ کا فیصلہ کرلیا۔
اس سلسلہ میں علاقوں کی سطح پر سٹاک چیکنگ کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں ، بیشتر شہریوں نے این ٹی این رجسٹرڈ کرکے ٹیکسز میں ریلیف حاصل کیا لیکن ریٹرن جمع نہیں کرائیں۔ ایف بی آر نے سٹاک چیکنگ کے دوران مال کی خریدوفروخت اور تیاری کا جائزہ لینے کی تیاری کرلی اور اس سلسلہ میں انکم ،سیلز ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس کے مطابق ٹیکس ریکوری کی جائے گی۔