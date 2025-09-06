بہہ کر آ نیوالے در جنوں مویشی ریسکیو،دعویداروں کی قطاریں
وزیرآباد،علی پورچٹھہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر،تحصیل رپورٹر )قادرآباد بیراج کے قریب سیلاب میں بہہ کر آنے والے درجنوں مویشی ریسکیو کرلئے گئے ، دعویداروں کی قطاریں لگ گئیں، چارے کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔
علی پورچٹھہ کے نواحی علاقے میں قادرآباد بیراج کے مقام پر سیلابی ریلے کیساتھ بہہ کر آنے والے بڑی تعداد میں مویشی ریسکیو اہلکاروں نے محفوظ مقام پر منتقل کر لئے ۔ ریسکیو ٹیموں اور مقامی انتظامیہ نے جانوروں کو قبضے میں لے کر باڑوں میں بند کر دیا تاکہ مالکان کے دعوے کی تصدیق کے بعد ان کے حوالے کیا جا سکے ۔سیلابی پانی کے اترتے ہی مقامی سطح پر درجنوں دعویدار سامنے آ گئے ہیں جو خودکو ان جانوروں کا مالک ظاہر کر رہے ہیں، کئی افراد نے جانور وصول کرنے کیلئے انتظامیہ کے پاس درخواستیں بھی جمع کرا دی ہیں۔ بعض افراد حلف نامے دے کر ملکیت ثابت کرنے کی کوشش میں ہیں جس کے باعث صورتحال پیچیدہ ہوگئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق دعویداری کے اس مسئلے کو حل کرنے کیلئے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ، جو ہر جانور کے حوالے سے مکمل جانچ پڑتال کر کے فیصلہ کرے گی۔ کمیٹی میں انتظامیہ، پولیس اور مقامی نمائندے شامل ہیں تاکہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے ۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ مالک کے بغیر جانوروں کی دیکھ بھال ممکن نہیں کیونکہ مویشیوں کی شناخت اور عادات صرف ان کے مالک ہی بہتر جانتے ہیں۔