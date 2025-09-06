صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہہ کر آ نیوالے در جنوں مویشی ریسکیو،دعویداروں کی قطاریں

  • گوجرانوالہ
بہہ کر آ نیوالے در جنوں مویشی ریسکیو،دعویداروں کی قطاریں

وزیرآباد،علی پورچٹھہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر،تحصیل رپورٹر )قادرآباد بیراج کے قریب سیلاب میں بہہ کر آنے والے درجنوں مویشی ریسکیو کرلئے گئے ، دعویداروں کی قطاریں لگ گئیں، چارے کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔

علی پورچٹھہ کے نواحی علاقے میں قادرآباد بیراج کے مقام پر سیلابی ریلے کیساتھ بہہ کر آنے والے بڑی تعداد میں مویشی ریسکیو اہلکاروں نے محفوظ مقام پر منتقل کر لئے ۔ ریسکیو ٹیموں اور مقامی انتظامیہ نے جانوروں کو قبضے میں لے کر باڑوں میں بند کر دیا تاکہ مالکان کے دعوے کی تصدیق کے بعد ان کے حوالے کیا جا سکے ۔سیلابی پانی کے اترتے ہی مقامی سطح پر درجنوں دعویدار سامنے آ گئے ہیں جو خودکو ان جانوروں کا مالک ظاہر کر رہے ہیں، کئی افراد نے جانور وصول کرنے کیلئے انتظامیہ کے پاس درخواستیں بھی جمع کرا دی ہیں۔ بعض افراد حلف نامے دے کر ملکیت ثابت کرنے کی کوشش میں ہیں جس کے باعث صورتحال پیچیدہ ہوگئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق دعویداری کے اس مسئلے کو حل کرنے کیلئے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ، جو ہر جانور کے حوالے سے مکمل جانچ پڑتال کر کے فیصلہ کرے گی۔ کمیٹی میں انتظامیہ، پولیس اور مقامی نمائندے شامل ہیں تاکہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے ۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ مالک کے بغیر جانوروں کی دیکھ بھال ممکن نہیں کیونکہ مویشیوں کی شناخت اور عادات صرف ان کے مالک ہی بہتر جانتے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

عیدمیلادالنبیؐ:پولیس کا سکیورٹی پلان ،سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی

سیرت النبی ؐ پر عمل سے کامیابی، جماعتیں اختلاف بھلادیں:گیلانی

زکریا یونیورسٹی میں نیا ورک لوڈ نافذ، پراجیکٹ لانے پر رعایت

گگو منڈی ،سی سی ڈی فائرنگ تبادلہ،2ڈاکو ہلاک

نازیبا گفتگو ،فحش ڈانس پارٹی کا انعقاد،حکیم شہزاد زیر حراست

ملتان میں فائرنگ سے نوجوان قتل، تحقیقات شروع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیرت نگاری کا عہدِ جدید
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دریاؤں کو اپنے راستے خوب یاد ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کی دنیا کے نام اسوئہ حسنہ کا پیغام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سیلاب بے سبب نہیں آتے
افتخار احمد سندھو
محمد عبداللہ حمید گل
ایس سی او سمٹ: لُک ویسٹ سے لُک ایسٹ کا سفر
محمد عبداللہ حمید گل
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ کی امتیازی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن