  • گوجرانوالہ
سکھر (بیورو رپورٹ)سندھ میں ممکنہ سیلاب اور طوفانی بارشوں کے خطرے کے پیش نظر الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار پیش پیش ہیں۔

 ڈائریکٹر ڈیزاسٹر مینجمنٹ الخدمت فاؤنڈیشن سندھ خیر محمد تنیو کی قیادت میں کندھ کوٹ اور کشمور کے رضاکاروں نے دریائے سندھ کا دورہ کرکے صورتحال کا جائزہ لیا۔اس موقع پر وفد نے جی او سی پنو عاقل گیریژن میجر جنرل شہریار قریشی سے بھی ملاقات کی،جنہوں نے پنجاب اورخیبرپختونخوا میں الخدمت کی امدادی سرگرمیوں کو سراہا۔الخدمت فاؤنڈیشن نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بڑی تعداد میں رضاکار، کشتیاں، ایمبولینسز اور دیگر ضروری سامان تیار رکھا گیا ہے ۔ترجمان نے کہا کہ دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری قوم کو اس آزمائش سے محفوظ رکھے ۔الخدمت کے رضاکارمشکل کی اس گھڑی میں۔

 

