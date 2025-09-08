3گمشدہ بچے والدین کے سپرد
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) تھانہ حاجی پورہ پولیس نے تین گمشدہ بچوں کو تلاش کر کے والدین کے سپرد کر دیا۔بیگو والا کے رہائشی محمد ارشد کے بچے 9 سالہ ایان، 7 سالہ فاخر اور ننھی مہک عید میلاد النبی ؐ کی پہاڑیاں دیکھنے نکلے اور راستہ بھٹک کر گم ہو گئے تھے ۔
تھانہ حاجی پورہ پولیس نے تین گمشدہ بچوں کو تلاش کر کے والدین کے سپرد کر دیا۔بیگو والا کے رہائشی محمد ارشد کے بچے 9 سالہ ایان، 7 سالہ فاخر اور ننھی مہک عید میلاد النبی ؐ کی پہاڑیاں دیکھنے نکلے اور راستہ بھٹک کر گم ہو گئے تھے ۔