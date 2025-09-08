صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹاور روڈ ڈیرہ انصاریانوالہ میں سوئی گیس منصوبے کا افتتاح

  • گوجرانوالہ
ٹاور روڈ ڈیرہ انصاریانوالہ میں سوئی گیس منصوبے کا افتتاح

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر) رکن قومی اسمبلی بیرسٹر شاہد عثمان ابراہیم نے ٹاور روڈ ڈیرہ انصاریانوالہ میں سوئی گیس منصوبے کا افتتاح کردیا۔ اس موقع پر سابق چیئرمین چودھری تنویر احمد، سابق ناظم حاجی محمد عاصم انیس۔۔۔

 سابق جنرل کونسلر حاجی قیصر محمود انصاری، یاسر طفیل، افتخار احمد چشتی، حاجی منظور احمد انصاری، کاشف منظور انصاری، حاجی محمد یوسف انصاری، وائس چیئرمین عبدالغفار کمبوہ، منور حسین انصاری، فیاض احمد انصاری، محمد ندیم انصاری، حاجی عارف انصاری، سابق لیبر کونسلر حاجی محمد نواز سانسی، عتیق الرحمن بٹ، رانا عامر سمیت دیگر معززین نے شرکت کی۔اس موقع پر بیرسٹر شاہد عثمان ابراہیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کی کاوشوں سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے ۔ خاص طور پر وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے دن رات محنت کرکے صوبے میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھا دیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیلاب کی صورت میں ایک بڑی آزمائش آئی ہے ، تاہم مریم نواز شریف خود متاثرہ علاقوں کا دورہ کررہی ہیں اور وہاں متاثرین کے لیے راشن اور ادویات سمیت دیگر ضروری سہولیات فراہم کی جارہی ہیں۔ مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ وہ اپنی عوام کو مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتیں۔

 

