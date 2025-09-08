عید میلاد النبی ؐ کے مرکزی جلوس کیلئے فول پروف انتظامات
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر) عید میلاد النبی ؐ کے موقع پر 12 ربیع الاول کو نکالے جانے والے مرکزی جلوس کے لیے ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے فول پروف انتظامات کیے گئے۔
ڈپٹی کمشنر نوید احمد، سٹی پولیس آفیسر ایاز سلیم اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان نے میلاد مصطفیٰ چوک پر جلوس کے روٹس کا معائنہ کیا۔ضلعی کنٹرول روم سے CCTV کیمروں کے ذریعے جلوس کی مسلسل مانیٹرنگ جاری ہے جبکہ پولیس اور سکیورٹی فورس تعینات کی گئی ۔ واضح رہے کہ ضلع بھر میں 9 محافل اور 92 جلوس برآمد ہوئے ,جن میں کیٹیگری اے کے 4، بی کے 5 اور سی کیٹیگری کے 83 جلوس تھے ۔