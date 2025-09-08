صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرحان مجتبیٰ کاگجرات کے سیلاب متاثرہ علاقوں کادورہ ،نکاسی آب کاجائزہ

  • گوجرانوالہ
فرحان مجتبیٰ کاگجرات کے سیلاب متاثرہ علاقوں کادورہ ،نکاسی آب کاجائزہ

گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر) چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی (جی ڈبلیو ایم سی) فرحان مجتبیٰ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں گجرات جی ٹی روڈ، نت روڈ، بھلہ پل، کٹھالہ، جی اے پی ایس چوک، وزیرآباد، سوہدرہ اور بہرام کا دورہ کیا۔

 انہوں نے صفائی اور نکاسی آب کے جاری کاموں کا جائزہ لیا اور عملے کو ہدایت کی کہ ہنگامی بنیادوں پر متاثرہ علاقوں میں صورتحال کو بہتر بنایا جائے ۔سی ای او نے کہا کہ جی ڈبلیو ایم سی شہریوں کو بہتر ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے اور فیلڈ ٹیموں کی کارکردگی کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے ۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ کچرا مقررہ مقامات پر ڈالیں اور تعاون کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کروڑوں روپے کا سٹریٹ لائٹس منصوبہ تاحال نامکمل ، ناقص میٹریل کی تحقیقات بھی دب گئیں

کھاد مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں

کوٹ مومن :سیلاب متاثرین کیلئے قائم کیمپ جشن عید میلادالنبی ؐ

ضلعی انتظامیہ کے زیرِ اہتمام جشنِ عید میلادالنبیؐ کی شاندار تقریبات

سالانہ تحفظ ختم نبو ت روڈ کارواں کا آغاز، ہزاروں افراد کی شرکت

پی سی بی ٹیلنٹ ہنٹ سکیم ، شہدائے اے پی ایس سکول میں کیمپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر