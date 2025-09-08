فرحان مجتبیٰ کاگجرات کے سیلاب متاثرہ علاقوں کادورہ ،نکاسی آب کاجائزہ
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر) چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی (جی ڈبلیو ایم سی) فرحان مجتبیٰ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں گجرات جی ٹی روڈ، نت روڈ، بھلہ پل، کٹھالہ، جی اے پی ایس چوک، وزیرآباد، سوہدرہ اور بہرام کا دورہ کیا۔
انہوں نے صفائی اور نکاسی آب کے جاری کاموں کا جائزہ لیا اور عملے کو ہدایت کی کہ ہنگامی بنیادوں پر متاثرہ علاقوں میں صورتحال کو بہتر بنایا جائے ۔سی ای او نے کہا کہ جی ڈبلیو ایم سی شہریوں کو بہتر ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے اور فیلڈ ٹیموں کی کارکردگی کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے ۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ کچرا مقررہ مقامات پر ڈالیں اور تعاون کریں۔