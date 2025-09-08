صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

132 کے وی پسرور،ظفروال ٹرانسمیشن لائن ریکارڈ مدت میں بحال

  • گوجرانوالہ
132 کے وی پسرور،ظفروال ٹرانسمیشن لائن ریکارڈ مدت میں بحال

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) گیپکو نے سیلاب متاثرہ 132 کے وی پسرور،ظفروال ٹرانسمیشن لائن کو صرف دو دن کے قلیل عرصے میں بحال کر کے بجلی کی فراہمی دوبارہ یقینی بنا دی۔چیف ایگزیکٹو گیپکو انجینئر محمد ایوب کے مطابق نالہ ڈیک میں شدید سیلاب کے باعث ٹرانسمیشن لائن کا ایک ٹاور زمین بوس ہوگیا تھا۔۔۔

 جس کے نتیجے میں ظفروال گرڈ سٹیشن کے 16 فیڈرز متاثر ہوئے اور بجلی معطل ہوگئی۔ یہ اللہ کے فضل، انجینئرز کی بہترین حکمتِ عملی اور فیلڈ اسٹاف کی دن رات انتھک محنت سے وہ کام جو بظاہر ہفتوں پر محیط تھا، صرف دو دن میں مکمل کرلیا گیا۔ متاثرہ ٹاور کی بحالی کے ساتھ ہی ظفروال گرڈ اسٹیشن کو دوبارہ چالو کردیا گیا اور تمام فیڈرز پر بجلی بحال کردی گئی۔

 

