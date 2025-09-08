صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلم لیگی رہنما چودھری حسین الٰہی کے اعزاز میں گرینڈ ناشتہ

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر) پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی رہنما و ایم این اے چودھری حسین الٰہی کے اعزاز میں گزشتہ روز ممتاز مسلم لیگی رہنما چودھری عبدالرحمن گجر آف سرائے ڈھنگ کی جانب سے نواب ریسٹورنٹ پر پرتکلف گرینڈ ناشتہ دیا گیا۔

تقریب میں ایم پی اے چودھری خالد اصغر گھرال اور ایم پی اے چودھری عبداﷲ یوسف سمیت متعدد سیاسی و سماجی شخصیات شریک ہوئیں۔ آمد پر چودھری حسین الٰہی کا پرتپاک استقبال کیاگیا۔ مہمانوں کی دیسی کھانوں سے بھرپور تواضع کی گئی۔

 

