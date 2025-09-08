صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشہ آورچیزکھلاکرلٹنے والارکشہ ڈرائیورہسپتال میں دم توڑگیا

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا،ٖڈسٹرکٹ رپورٹر)لوڈر رکشہ ڈرائیور کو نامعلوم شخص نے نشہ آور چیز کھلا کر لوٹ لیا، متاثرہ ڈرائیور علاج کے دوران ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ بتایاگیا ہے کہ۔۔۔

 عبدالجواد کا بہنوئی عمر فاروق اپنے ساتھیوں شاہد اور اعجاز کے ہمراہ لوڈر رکشہ پر گوجرانوالہ سے سیالکوٹ چارپائیاں فروخت کرنے جا رہا تھا۔ آڈھا سٹاپ پر گاڑی روک کر پیشاب کے لیے رکا تو نامعلوم شخص نے عمر فاروق کو نشہ آور گولیاں کھلا دیں اور اس کی جیب سے 60 ہزار روپے نکال لیے ۔ متاثرہ ڈرائیور کو تشویشناک حالت میں سیالکوٹ ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکا اور دم توڑ گیا۔

 

