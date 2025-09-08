سیالکوٹ:سرجیکل مشین سے کرنٹ لگنے سے مزدور جاں بحق
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) سرجیکل مشین سے کرنٹ لگنے سے مزدور جاں بحق ہوگیا۔ سیالکوٹ کے علاقہ عزیز گارڈن سدرہ کلاں میں 38 سالہ شکیل ولد عدالت علی سکنہ گوندل سرجیکل مشین میں کام کرنے لگا کہ مشین سے کرنٹ لگنے سے بری طرح جھلس گیا اور ہسپتال منتقل کرنے کے دوران جاں بحق ہوگیا۔
سرجیکل مشین سے کرنٹ لگنے سے مزدور جاں بحق ہوگیا۔ سیالکوٹ کے علاقہ عزیز گارڈن سدرہ کلاں میں 38 سالہ شکیل ولد عدالت علی سکنہ گوندل سرجیکل مشین میں کام کرنے لگا کہ مشین سے کرنٹ لگنے سے بری طرح جھلس گیا اور ہسپتال منتقل کرنے کے دوران جاں بحق ہوگیا۔