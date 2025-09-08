صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلگت بلتستان میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹر حادثے پر اظہارافسوس

گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر) ممتاز بزنس مین، سابق ممبر بورڈ آف گورنر جمخانہ گجرات اور سابق ایگزیکٹو ممبر گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری عمر سہیل بھٹہ نے گلگت بلتستان میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹر حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ وطنِ عزیز کے لیے جان قربان کرنے والے افسران اور جوان قوم کا فخر ہیں۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے دو پائلٹس سمیت تمام شہداء کے اہلِ خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پوری قوم اس دکھ کی گھڑی میں شہداء کے لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے۔

 

