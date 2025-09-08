گجرات: شہریوں کے گھروں پر 20 لٹر صاف پانی کے کین تقسیم
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر) سی ای او صاف پانی اتھارٹی نوید احمد اور اے سی گجرات بلال زبیر کی ہدایت پر شہریوں کے گھروں پر 20 لٹر صاف پانی کے کین تقسیم کیے گئے۔
اربن فلڈنگ میں پھنسے شہریوں کے لیے یہ اقدام ہنگامی سہولت کے طور پر اٹھایا گیا ہے ۔ترجمان کے مطابق صاف پانی اتھارٹی کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں گھر گھر جا کر صاف پانی فراہم کر رہی ہیں تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ اس موقع پر سی ای او نوید احمد اور اے سی بلال زبیر نے کہا کہ شہریوں کو بنیادی سہولیات ان کی دہلیز پر پہنچانا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔