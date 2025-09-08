گجرات:اگست میں فوڈاتھارٹی کے 233 کاروباری مراکز کو نوٹس
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر ) پنجاب فوڈ اتھارٹی گجرات کی جانب سے ماہ اگست 2025 کے دوران مجموعی طور پر 626 معائنہ جات کیے گئے ۔ رپورٹ کے مطابق 233 کاروباری مراکز کو بہتری کے نوٹس جاری کیے گئے۔۔۔
جبکہ 68 پر مختلف نوعیت کے جرمانے عائد کیے گئے جن کی مالیت 6 لاکھ 77 ہزار 500 روپے رہی۔ملاوٹ کے سنگین معاملات پر 4 مقدمات درج کیے گئے اور ایک ایمرجنسی پروہیبیشن آرڈر (EPO) نافذ کیا گیا۔ 12 اشیائے خورونوش کے نمونے حاصل کیے گئے جبکہ 35 کاروباری حضرات نے ای لائسنس کیلئے درخواستیں جمع کروائیں۔دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران 302 گاڑیوں کا معائنہ کیا گیا جن میں سے 12 ناقص قرار پائیں۔ 11 گاڑیوں پر 47 ہزار 500 روپے جرمانہ عائد کیا گیا جبکہ 840 لٹر ناقص دودھ تلف کر دیا گیا۔ضبط شدہ مواد میں 1,330 بیگ دودھ پاؤڈر شامل ہیں، جبکہ ضائع کی گئی اشیاء میں 40 کلو اچار، 15 کلو مصالحہ جات، 30 لیٹر خراب تیل اور 15 کلو زائد المیعاد غذائی مصنوعات شامل ہیں۔پنجاب فوڈ اتھارٹی حکام کے مطابق عوامی صحت کے تحفظ کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔