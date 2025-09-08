نبی پاک ؐ کی آمد سے دنیا میں بہار آگئی: پیر محمد اجمل رضا قادری
راہوالی (نمائندہ دنیا) علامہ پیر محمد اجمل رضا قادری نے مرکز اصلاحِ معاشرہ میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی پاک ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب اور رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔
امت مسلمہ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آپ ﷺ کی امت میں پیدا فرمایا گیا، جو مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے ۔انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کی آمد سے دنیا گلشنِ بہار بن گئی، کفر و شرک کا خاتمہ ہوا اور یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں کو سہارا ملا۔ آپ ﷺ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں ۔