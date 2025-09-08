سگھر میں فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کردیاگیا
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )سگھر میں رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایم این اے چودھری حسین الٰہی نے سابق ناظم و چیئرمین مرزا شوکت بیگ مرحوم کے ایصالِ ثواب کیلئے اپنے ذاتی اخراجات سے لگائے گئے۔۔۔
160ویں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر آزاد جموں و کشمیر چودھری اکبر ابراہیم، سیٹھ قمر خورشید صراف، چودھری توصیف عبداﷲ، مرزا وحید گوشی بیگ، چودھری شاہد نعیم، مرزا نواز بیگ، چودھری نذیر احمد، حاجی بشیر حسین، چودھری عبد الرحمن اوردیگر معزز شخصیات شریک ہوئیں۔صدر فاؤنڈیشن امتیاز کوثر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن پچھلے 5 برس سے صاف پانی کی فراہمی کیلئے کوشاں ہے اور آج ہم 160 فلٹریشن پلانٹس کا سنگ میل عبور کرچکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں کسی ضلع میں صاف پانی کی فراہمی کا ایسا کامیاب منصوبہ نہیں جو تسلسل کے ساتھ جاری ہو۔