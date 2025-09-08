صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سگھر میں فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کردیاگیا

  • گوجرانوالہ
سگھر میں فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کردیاگیا

گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر )سگھر میں رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایم این اے چودھری حسین الٰہی نے سابق ناظم و چیئرمین مرزا شوکت بیگ مرحوم کے ایصالِ ثواب کیلئے اپنے ذاتی اخراجات سے لگائے گئے۔۔۔

 160ویں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر آزاد جموں و کشمیر چودھری اکبر ابراہیم، سیٹھ قمر خورشید صراف، چودھری توصیف عبداﷲ، مرزا وحید گوشی بیگ، چودھری شاہد نعیم، مرزا نواز بیگ، چودھری نذیر احمد، حاجی بشیر حسین، چودھری عبد الرحمن اوردیگر معزز شخصیات شریک ہوئیں۔صدر فاؤنڈیشن امتیاز کوثر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن پچھلے 5 برس سے صاف پانی کی فراہمی کیلئے کوشاں ہے اور آج ہم 160 فلٹریشن پلانٹس کا سنگ میل عبور کرچکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں کسی ضلع میں صاف پانی کی فراہمی کا ایسا کامیاب منصوبہ نہیں جو تسلسل کے ساتھ جاری ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں کی ناقص سکیورٹی ، عوام میں تشویش

پاک فوج کی قربانیاں ہماری قومی تاریخ کا روشن باب ، کمشنر

واسا سیلاب متاثرہ افراد کو پانی کی فراہمی میں مصروف

چوک گھنٹہ گھر ،عید میلاد النبیؐ کا کیک کاٹنے کی تقریب

لیبر یونین کی جانب سے جشن عیدمیلادالنبیؐ کی تقریب

دھاندرہ میں عید میلاد النبیؐ پرتقریبات، جلوس نکالا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر