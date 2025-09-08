گجرات: پولیس نے سیلاب متاثرہ خاندان کو گھر مہینے بھر کا راشن پہنچادیا
گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر گجرات رانا عمر فاروق کی ہدایت پر تھانہ بی ڈویژن پولیس نے 15 کی کال پر فوری کارروائی کرتے ہوئے غریب خاندان کے گھر مہینے بھر کا راشن پہنچا دیا۔
تھانہ بی ڈویژن پولیس کو 15 پر ایک شہری کی کال موصول ہوئی جس نے اطلاع دی کہ اربن فلڈنگ کے باعث وہ مزدوری نہیں کر پا رہا اور اس کے بچے تین روز سے بھوکے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او تھانہ بی ڈویژن ایس آئی ضیغم عباس، محرر منیب امجد اور پولیس ٹیم نے متاثرہ شہری کے گھر راشن پہنچایا۔متاثرہ شخص نے پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت میں پولیس نے حقیقی معنوں میں سہارا فراہم کیا ہے ۔ ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق نے کہا کہ گجرات پولیس نہ صرف جان و مال کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے بلکہ عوامی خدمت اور مدد بھی پولیس کا اولین فرض سمجھتی ہے ۔