ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی صنعتی یونٹ سیل، پلاسٹک بیگز ضبط
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر) محکمہ ماحولیات (ای پی اے ) گجرات نے انسدادی کارروائی کرتے ہوئے ایک صنعتی یونٹ کو سب سٹینڈرڈ فیول کے استعمال پر سیل کر دیا۔ یہ کارروائی ڈسٹرکٹ آفیسر ماحولیات اسامہ ماجد کی نگرانی میں عمل میں لائی گئی۔
مزید برآں، ای پی اے گجرات نے ممنوعہ پلاسٹک بیگز کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا، جس کے دوران 75 مائیکرون سے کم موٹائی والے 140 کلوگرام پلاسٹک بیگز ضبط کر کے 10 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نورالعین نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور عوامی صحت کے تحفظ کے لیے اقدامات مستقل بنیادوں پر جاری رہیں گے ۔ انہوں نے صنعتی اداروں اور مارکیٹس کو تنبیہ کی کہ قوانین پر سختی سے عمل کریں، بصورت دیگر قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔