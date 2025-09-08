صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات: ڈپٹی کمشنر کا گھر گھر جا کر متاثرین سیلاب میں راشن تقسیم

  • گوجرانوالہ
گجرات (سٹی رپورٹر،نامہ نگار) موضع گورایہ اور کری کے سیلاب متاثرین کے لیے رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن اور گجرات ویلفیئر فورم کی جانب سے 420 فوڈ ہیمپرز ضلعی انتظامیہ کے سپرد کیے گئے۔

 فاؤنڈیشن کی دعوت پر ڈپٹی کمشنر نورالعین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ گھر گھر جا کر متاثرہ خاندانوں میں راشن تقسیم کیا۔ تنظیم نے مزید اعلان کیا کہ آئندہ دنوں میں سیلاب متاثرین کو 180 راشن بیگز اور فراہم کیے جائیں گے ۔ڈپٹی کمشنر نورالعین نے رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کی سماجی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ عزیز بھٹی شہید ہسپتال میں ٹراما سینٹر کا قیام، شہر میں واٹر فلٹر پلانٹس کی تنصیب اور دارالامان جیسے منصوبوں میں بھی فاؤنڈیشن نے ہمیشہ نمایاں کردار ادا کیا ہے ۔

 

