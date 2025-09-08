راہوالی:مذہبی جماعتوں کے زیراہتمام جشن عید میلادالنبی کا جلوس
راہوالی (نمائندہ دنیا) راہوالی و گردونواح میں جشن عید میلادالنبی ﷺ نہایت عقیدت و احترام اور مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر جماعت اہلِ سنت، تحریک لبیک اور دعوتِ اسلامی کے زیرِ اہتمام مرکزی جلوس نکالا گیا۔۔۔
جس کی قیادت روحانی پیشوا پیر سائیں حبیب الرحمن، علامہ عطاالمصطفیٰ جمیل چشتی، علامہ قاری سخاوت علی قادری اور مرزا جبران بیگ نے کی۔جلوس میں سینکڑوں کی تعداد میں عشاقانِ رسول ﷺ پیدل، موٹر سائیکلوں، چاند گاڑیوں، کاروں اور ٹریکٹر ٹرالیوں پر شریک ہوئے ۔ فضا درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہی۔شرکائے جلوس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ عطاالمصطفیٰ جمیل چشتی اور قاری سخاوت علی قادری نے کہا کہ نبی پاک ﷺ کی آمد خدا کا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے ، ہمیں اس نعمت عظمیٰ پر شکر ادا کرنا چاہیے ۔ انہوں نے کہا کہ آقا ﷺ کی دنیا میں تشریف آوری سے کفر و شرک کے بادل چھٹ گئے اور حق کا نور پوری کائنات میں پھیل گیا۔علمائے کرام نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ نبی رحمت ﷺ کی آمد کے مقصد کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ نبی اکرم ﷺ کا یومِ پیدائش منا کر ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کرتے ہیں۔جلوس جامع مسجد گلزارِ مدینہ سے شروع ہو کر پیر سائیں حبیب الرحمن کے ڈیرہ پر اختتام پذیر ہوا جہاں شرکاء میں لنگر تقسیم کیا گیا۔ بعد ازاں ملک پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔