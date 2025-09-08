گجرات : 7 غیر قانونی منی پٹرول پمپس سیل،17 کے ڈسپینسرز ضبط
گجرات (سٹی رپورٹر،نامہ نگار ) ضلع بھر میں ایل پی جی ڈیکینٹنگ اور غیر قانونی منی پیٹرول پمپس کے خلاف مؤثر آپریشن کیا گیا۔اس کارروائی کی نگرانی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل افضل حیات تارڑ، اسسٹنٹ کمشنر گجرات بلال زبیر اور سول ڈیفنس آفیسر چودھری غلام مصطفیٰ نے کی۔
آپریشن کے دوران ایک ہائی ایس وین کو ایل پی جی بھرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا جس کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی، جبکہ متعدد سلنڈر اور مشینری بھی قبضے میں لے لی گئی۔ مزید 4 گاڑیاں جو غیر قانونی ڈیکینٹنگ میں ملوث تھیں، انہیں ڈسٹرکٹ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا۔سول ڈیفنس ٹیم نے اس دوران 7 غیر قانونی منی پٹرول پمپس کو سیل کیا اور 17 منی پٹرول پمپس کے ڈسپینسرز ضبط کر لیے ۔