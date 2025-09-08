صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنظیم مغلیہ جلالپور جٹاں کے عہدیداروں کی میٹنگ

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر ) تنظیم مغلیہ ضلع گجرات کے صدر الحاج امجد فاروق نے جلالپور جٹاں کا دورہ کیا اور تنظیم مغلیہ جلالپور جٹاں کے عہدیداروں سے میٹنگ کی، جس کی صدارت صدر تنظیم مغلیہ جلالپور جٹاں مرزا حاجی ریاض نے کی۔

میٹنگ میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کے مجوزہ دورۂ گجرات اور 26 ستمبر کو ہونے والے تنظیم مغلیہ کنونشن کے حوالے سے تبادلۂ خیال کیا گیا۔ الحاج امجد فاروق نے کہا کہ کنونشن کی کامیابی کے لیے ضلع بھر کی ذیلی تنظیموں کو متحد کیا جا رہا ہے تاکہ گورنر پنجاب کی آمد کے موقع پر ضلع گجرات کے لیے میگا پراجیکٹس کا اعلان ہو،حاجی محمد ریاض نے اجلاس کے دوران انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ 

 

