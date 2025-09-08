راہوالی: شہر اور گردونواح میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ تیز
راہوالی (نمائندہ دنیا) شہر اور گردونواح میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ تیز ہوگیا۔ کشمیر کالونی کے رہائشی محمد بابر ولد قدرت اﷲ فاتحہ خوانی کے لیے قبرستان گئے اور موٹر سائیکل باہر کھڑی کی جسے نامعلوم چور چرا کر لے گئے۔
اسی طرح محلہ چراغ پورہ کے رہائشی عرفان احمد کی حویلی سے نامعلوم چور 20 ہزار روپے مالیت کا سامان، موٹر ٹوکے والی اور دو عدد گاڈر چرا کر لے گئے ۔نوشہرہ ورکاں کے رہائشی افضال احمد اپنے عزیز کی تیمارداری کے لیے صدیق ہسپتال آئے اور موٹر سائیکل پارکنگ میں کھڑی کی جسے چور لے اڑے ۔ادھر گلاب پورہ کے محمد زماں اقبال ٹاؤن میں ایک محفل میں شریک تھے کہ جیب تراش نے ان کی جیب سے 30 ہزار روپے مالیت کا موبائل نکال لیا اور فرار ہو گیا۔