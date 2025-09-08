ڈپٹی کمشنر نورالعین کا کڈنی سنٹر گجرات کا دورہ ،طبی سہولیات کا جائزہ
گجرات (سٹی رپورٹر،نامہ نگار ) ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین نے کڈنی سنٹر گجرات کا دورہ کیا، بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کی صدارت کی اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔
انہوں نے مختلف وارڈز اور شعبہ جات کا معائنہ کیا اور زیرعلاج مریضوں کی عیادت بھی کی۔اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ جولائی 2025 کے دوران کڈنی سینٹر میں 3 ہزار 123 ڈائیلسز کیے گئے ، جبکہ ادارے میں مجموعی طور پر اب تک 2 لاکھ 12 ہزار 656 ڈائیلسز کیے جا چکے ہیں۔ سینٹر میں روزانہ کی بنیاد پر اوسطاً 119 سے زائد مریضوں کو مفت یا رعایتی ڈائیلسز کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے ۔مالیاتی امور پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا گیا کہ جولائی کے دوران کڈنی سینٹر کی آمدن ایک کروڑ 80 لاکھ 95 ہزار 60 روپے رہی، جبکہ اخراجات ایک کروڑ 39 لاکھ 72 ہزار 228 روپے ہوئے ۔