وی سی گجرات یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ظہور الحق کی تربیتی پروگرام میں شرکت
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر ) یونیورسٹی آف گجرات کے وائس چانسلر، پروفیسر ڈاکٹر ظہور الحق (تمغہ امتیاز) نے سات روزہ تربیتی پروگرام ‘‘ٹرانسفارمیٹو لیڈرشپ و اسٹریٹیجک مینجمنٹ پروگرام’’ میں شرکت کر کے ادارے کی نمائندگی کی۔یہ تربیتی پروگرام پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن (PHEC) نے سول سروسز اکیڈمی کے اشتراک سے لاہور کے والٹن کیمپس میں منعقد کیا۔
