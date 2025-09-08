صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وی سی گجرات یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ظہور الحق کی تربیتی پروگرام میں شرکت

  • گوجرانوالہ
وی سی گجرات یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ظہور الحق کی تربیتی پروگرام میں شرکت

گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر ) یونیورسٹی آف گجرات کے وائس چانسلر، پروفیسر ڈاکٹر ظہور الحق (تمغہ امتیاز) نے سات روزہ تربیتی پروگرام ‘‘ٹرانسفارمیٹو لیڈرشپ و اسٹریٹیجک مینجمنٹ پروگرام’’ میں شرکت کر کے ادارے کی نمائندگی کی۔یہ تربیتی پروگرام پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن (PHEC) نے سول سروسز اکیڈمی کے اشتراک سے لاہور کے والٹن کیمپس میں منعقد کیا۔

 یونیورسٹی آف گجرات کے وائس چانسلر، پروفیسر ڈاکٹر ظہور الحق (تمغہ امتیاز) نے سات روزہ تربیتی پروگرام ‘‘ٹرانسفارمیٹو لیڈرشپ و اسٹریٹیجک مینجمنٹ پروگرام’’ میں شرکت کر کے ادارے کی نمائندگی کی۔یہ تربیتی پروگرام پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن (PHEC) نے سول سروسز اکیڈمی کے اشتراک سے لاہور کے والٹن کیمپس میں منعقد کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیلاب، بارشیں، سبزیوں، پھلوں کے نرخ بے قابو

سیلاب متاثرین کے کیمپ میں عید میلادالنبی ؐ کی تقریب

سرکاری نرخوں پرروٹی ، آٹے کی فراہمی یقینی بنانیکی ہدایت

سیرتِ مصطفی ؐ کا پیغام اتحاد و اخوت اور خیر خواہی : طاہرالقادری

عقیدہ ختم نبوت پر مکمل ایمان ہی نجات کا ذریعہ :جماعت اسلامی

مریم اورنگزیب کی فتح پورآمد ، ملک احمد سے ماموں کے انتقال پرتعزیت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر