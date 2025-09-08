سلیمانی باربرز ویلفیئر سوسائٹی گجرات یونٹ کا اجلاس، جنرل سیکرٹری برطرف
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر ) سلیمانی باربرز ویلفیئر سوسائٹی گجرات یونٹ کی ایگزیکٹو باڈی کا اہم اجلاس صدر چودھری شہباز اشرف کی زیر صدارت منعقد ہوا۔
اجلاس میں متفقہ فیصلہ کرتے ہوئے ضلعی جنرل سیکرٹری عبد الخالق ولد فریاد حسین کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔تفصیلات کے مطابق ایگزیکٹو باڈی نے سوسائٹی کے وقار اور سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا۔ عبد الخالق کو تنظیمی امور سے انحراف کرنے کے باعث ہٹایا گیا اور انہیں مستقبل میں سوسائٹی کا نام استعمال کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے ۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ محمد سلمان حذیفہ، سیلون شادیوال روڈ، کو قائم مقام ضلعی جنرل سیکرٹری نامزد کیا جائے ۔