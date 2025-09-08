صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد عطائیت مہم کے دوران 3 غیر قانونی کلینکس سیل

  • گوجرانوالہ
انسداد عطائیت مہم کے دوران 3 غیر قانونی کلینکس سیل

گجرات (سٹی رپورٹر،نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر گجرات بلال زبیر اور ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر عثمان نعیم نے انسداد عطائیت مہم کے دوران مختلف کلینکس کا معائنہ کیا۔معائنہ ٹیم نے کل پانچ کلینکس کی چیکنگ کی۔۔۔

 جن میں کفایت کلینک چک سادہ، ہاشمی ڈینٹل کلینک چک سادہ، روحان دواخانہ، سلیم میڈیکل ہال اور یوسف ہڈی جوڑ شامل تھے ۔ تفصیلی جانچ پڑتال کے دوران دو کلینکس میں رجسٹرڈ پریکٹیشنرز موجود پائے گئے ، جبکہ تین کلینکس میں غیر قانونی طور پر علاج جاری تھا۔انتظامیہ نے ہاشمی ڈینٹل کلینک، یوسف ہڈی جوڑ اور کفایت کلینک کو سیل کر دیا جبکہ شواہد اور نمونے حاصل کرکے کیسز پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو ارسال کر دیے گئے ۔

 

