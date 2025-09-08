صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون کو گھر میں گھس کر زیادتی کانشانہ بنادیاگیا

  • گوجرانوالہ
خاتون کو گھر میں گھس کر زیادتی کانشانہ بنادیاگیا

سمبڑیال(سٹی رپورٹر ) خاتون کو گھر میں گھس کر زیادتی کانشانہ بنادیاگیا،تھانہ سمبڑیال کے موضع کوٹلی نوناں میں محمد افضل کے گھر ایک کس ملزم فلک شیر نے گھر میں اکیلی 19سالہ نو ہیاہتا دلہن شمائلہ بی بی کو ڈرادھمکا کر ہوس کا نشانہ بناڈالا ،تھانہ سمبڑیال پولیس نے سسر کی درخواست پر مقدمہ درج کرلیا ہے ۔

