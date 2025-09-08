گجرات: کالج کی طالبات کو ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار
گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر) تھانہ ڈنگہ پولیس نے اسلحہ کے زور پر کالج کی طالبات کو ہراساں کرنے اور پولیس پارٹی پر فائرنگ کرنے والے اوباش ملزم کو گرفتار کر لیا۔
پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے 30 بور پسٹل بھی برآمد کر لیا گیا ہے ۔ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق کے حکم پر ڈی ایس پی کھاریاں سرکل شاہد محمود اور ایس ایچ او تھانہ ڈنگہ مجاہد عباس پر مشتمل ٹیم نے کارروائی کی۔ پولیس کے مطابق گرفتاری سے بچنے کے لیے ملزم نے فائرنگ کی اور موٹرسائیکل پر فرار ہونے کی کوشش کی لیکن تیز رفتاری کے باعث گر کر زخمی ہو گیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ڈی پی او رانا عمر فاروق نے کہا کہ طلبہ و طالبات اور شہریوں کو ہراساں کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں ۔