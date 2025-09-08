صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات: کالج کی طالبات کو ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار

  • گوجرانوالہ
گجرات: کالج کی طالبات کو ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار

گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر) تھانہ ڈنگہ پولیس نے اسلحہ کے زور پر کالج کی طالبات کو ہراساں کرنے اور پولیس پارٹی پر فائرنگ کرنے والے اوباش ملزم کو گرفتار کر لیا۔

 پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے 30 بور پسٹل بھی برآمد کر لیا گیا ہے ۔ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق کے حکم پر ڈی ایس پی کھاریاں سرکل شاہد محمود اور ایس ایچ او تھانہ ڈنگہ مجاہد عباس پر مشتمل ٹیم نے کارروائی کی۔ پولیس کے مطابق گرفتاری سے بچنے کے لیے ملزم نے فائرنگ کی اور موٹرسائیکل پر فرار ہونے کی کوشش کی لیکن تیز رفتاری کے باعث گر کر زخمی ہو گیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ڈی پی او رانا عمر فاروق نے کہا کہ طلبہ و طالبات اور شہریوں کو ہراساں کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیلاب، بارشیں، سبزیوں، پھلوں کے نرخ بے قابو

سیلاب متاثرین کے کیمپ میں عید میلادالنبی ؐ کی تقریب

سرکاری نرخوں پرروٹی ، آٹے کی فراہمی یقینی بنانیکی ہدایت

سیرتِ مصطفی ؐ کا پیغام اتحاد و اخوت اور خیر خواہی : طاہرالقادری

عقیدہ ختم نبوت پر مکمل ایمان ہی نجات کا ذریعہ :جماعت اسلامی

مریم اورنگزیب کی فتح پورآمد ، ملک احمد سے ماموں کے انتقال پرتعزیت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر