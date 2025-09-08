سیلاب متاثرین کوتنہانہیں چھوڑیں گے : بلال اکبر خاں
حافظ آباد (نمائندہ دُنیا،نامہ نگار)صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر خاں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں حکومت پنجاب سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔
مشکل کی اس گھڑی میں متاثرین کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے باغ کہنہ فلڈ ریلیف کیمپ کے دورہ کے موقع پر کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق، ایم پی اے میاں عون انتصار بھٹی، چودھری تہور حسین تارڑ، اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین ملک اور دیگر افسر بھی موجود تھے ۔ صوبائی وزیر نے ریلیف کیمپ میں منعقدہ محفل میلاد النبی ﷺ میں بھی خصوصی شرکت کی۔بلال اکبر خاں کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جس انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت متاثرین کے لیے کام کر رہی ہیں، ماضی میں اس کی کم ہی مثال ملتی ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ بچوں کے لیے دودھ، پھل اور کھلونے جبکہ متاثرین کے لیے اعلیٰ معیار کا ناشتہ اور دن میں دو وقت کا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ جب تک متاثرہ علاقوں سے پانی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا، امدادی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔اس موقع پر صوبائی وزیر اور ڈپٹی کمشنر نے متاثرین میں کھانا اور مٹھائی بھی تقسیم کی۔