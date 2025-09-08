صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ذیشان رفیق کاسیلاب زدگان کیساتھ جشن عید میلاد النبی

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد،گوجرانوالہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر،سٹاف رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق نے جشنِ عید میلاد النبی ؐ وزیرآباد کے سیلاب زدگان کے ساتھ منایا۔

 تقریب میں جلوسِ میلاد النبی ؐ میں خصوصی شرکت کی گئی جبکہ مٹھائی اور راشن پیکجز متاثرین میں تقسیم کیے گئے تاکہ وہ بھی اس بابرکت موقع کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ راشن پیکجز میں آٹا، چینی، چاول، دالیں، گھی اور دیگر ضروری اشیاء شامل تھیں۔ ضلعی انتظامیہ نے اس مقصد کے لیے خصوصی کیمپ قائم کیے جہاں اہلکاروں نے راشن تقسیم کا عمل منظم انداز میں مکمل کیا۔تقریب میں ڈپٹی کمشنر نوید احمد، بریگیڈیئر (ر) بابر علاؤالدین، اراکین صوبائی اسمبلی عدنان افضل چٹھہ اور وقار چیمہ، اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد عبدالقدیر کے علاوہ ضلعی و مقامی انتظامیہ، علمائے کرام، سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔اس موقع پر صوبائی وزیر میاں ذیشان رفیق اور بریگیڈیئر (ر) بابر علاؤالدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں صوبائی حکومت عوام کی خدمت اور فلاح و بہبود کے جذبے سے سرشار ہے ۔

 

