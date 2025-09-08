صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورکرز ویلفیئر ہائیر سیکنڈری سکول کے زیر اہتمام عید میلادالنبیؐ کانفرنس

  • گوجرانوالہ
ورکرز ویلفیئر ہائیر سیکنڈری سکول کے زیر اہتمام عید میلادالنبیؐ کانفرنس

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر) ورکرز ویلفیئر ہائیر سیکنڈری سکول بوائز پیپلز کالونی گوجرانوالہ کے زیر اہتمام عید میلادالنبی ؐ کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس بابرکت تقریب میں طلبا نے نعتیہ مشاعرے ، تقاریر، قرأت اور خطاطی کے مقابلوں میں بھرپور جوش و خروش سے حصہ لیا۔

تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور مدحتِ رسول ؐسے کیا گیا۔ پرنسپل محمد نوید اور وائس پرنسپل حافظ غلام مصطفی نے اپنے خطابات میں سیرت النبی ؐ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرمؐ کی سیرت انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے ، آج کے دور میں ہمیں اتحاد، امن اور برداشت کی اشد ضرورت ہے جو صرف سیرتِ رسول ؐ پر عمل پیرا ہو کر حاصل کی جا سکتی ہے ۔مقررین نے کہا کہ عید میلادالنبیؐ محض جشن نہیں بلکہ اپنی زندگیوں کو حضور ؐ کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کا عہد ہے ۔ سیرت النبی ؐ عدل، انصاف اور بھائی چارے کی عملی تصویر ہے جس پر عمل کر کے ایک مثالی معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبا کو انعامات دیے گئے جبکہ ملک و ملت کی سلامتی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کروڑوں روپے کا سٹریٹ لائٹس منصوبہ تاحال نامکمل ، ناقص میٹریل کی تحقیقات بھی دب گئیں

کھاد مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں

کوٹ مومن :سیلاب متاثرین کیلئے قائم کیمپ جشن عید میلادالنبی ؐ

ضلعی انتظامیہ کے زیرِ اہتمام جشنِ عید میلادالنبیؐ کی شاندار تقریبات

سالانہ تحفظ ختم نبو ت روڈ کارواں کا آغاز، ہزاروں افراد کی شرکت

پی سی بی ٹیلنٹ ہنٹ سکیم ، شہدائے اے پی ایس سکول میں کیمپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر