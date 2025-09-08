ورکرز ویلفیئر ہائیر سیکنڈری سکول کے زیر اہتمام عید میلادالنبیؐ کانفرنس
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر) ورکرز ویلفیئر ہائیر سیکنڈری سکول بوائز پیپلز کالونی گوجرانوالہ کے زیر اہتمام عید میلادالنبی ؐ کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس بابرکت تقریب میں طلبا نے نعتیہ مشاعرے ، تقاریر، قرأت اور خطاطی کے مقابلوں میں بھرپور جوش و خروش سے حصہ لیا۔
تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور مدحتِ رسول ؐسے کیا گیا۔ پرنسپل محمد نوید اور وائس پرنسپل حافظ غلام مصطفی نے اپنے خطابات میں سیرت النبی ؐ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرمؐ کی سیرت انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے ، آج کے دور میں ہمیں اتحاد، امن اور برداشت کی اشد ضرورت ہے جو صرف سیرتِ رسول ؐ پر عمل پیرا ہو کر حاصل کی جا سکتی ہے ۔مقررین نے کہا کہ عید میلادالنبیؐ محض جشن نہیں بلکہ اپنی زندگیوں کو حضور ؐ کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کا عہد ہے ۔ سیرت النبی ؐ عدل، انصاف اور بھائی چارے کی عملی تصویر ہے جس پر عمل کر کے ایک مثالی معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبا کو انعامات دیے گئے جبکہ ملک و ملت کی سلامتی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔