ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی روش اپنانی چاہئے :صاحبزادہ کاشف محمود

  • گوجرانوالہ
ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی روش اپنانی چاہئے :صاحبزادہ کاشف محمود

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) مذہبی مفکر و سکالر صاحبزادہ کاشف محمود نے کہا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ معاشرے سے عدم مساوات اور ناانصافی کے بڑھتے ہوئے رجحان کو ختم کیا جائے۔

 ہمیں چاہئے کہ ایک دوسرے کو بلا مشروط معاف کرنے کی روش اپنائیں، کسی کی ظاہری صورت دیکھے بغیر مستحقین میں کھانا تقسیم کریں اور درود شریف کی عادت کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں۔یہ بات انہوں نے مقامی ہال میں منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ 

 

