ڈی پی او کا لورائے چوک، یونیورسٹی روڈ پر سیلاب کاجائزہ

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار،سٹی رپورٹر ) ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق نے لورائے چوک اور یونیورسٹی روڈ پر سیلابی صورتِ حال کا تفصیلی جائزہ لیا۔

 اس موقع پر ڈی ایس پی ٹریفک ظہیر احمد اور ایس ایچ او تھانہ صدر گجرات انسپکٹر فواد سلیم بھی ہمراہ تھے ۔ڈی پی او گجرات نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔ پولیس افسران و جوان مسلسل فیلڈ میں موجود ہیں اور کسی بھی ہنگامی صورتِ حال میں عوام کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ پولیس اہلکار پانی میں محصور شہریوں کی مدد کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے بھی اپنی ذمہ داریاں دن رات سرانجام دے رہے ہیں۔ شہری انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے ۔

 

