قادرآباد فلڈ ریلیف کیمپ میں خواتین اور بچوں میں تحائف تقسیم
حافظ آباد (نمائندہ دُنیا ،نامہ نگار) وزیر اعلیٰ ب مریم نواز شریف کی ہدایات پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کا سلسلہ جاری ہے ۔ حافظ آباد کے قادرآباد فلڈ ریلیف کیمپ میں خواتین اور بچوں میں تحائف تقسیم کیے گئے۔
اس موقع پر وزیر اعلیٰ کی کوآرڈینیٹر و رکن قومی اسمبلی سائرہ افضل تارڑ اورڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے بچوں میں دودھ، پھل، کھلونے اور دیگر اشیاء تقسیم کیں۔ ایم این اے سائرہ افضل تارڑ اور ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے کہا کہ حکومت پنجاب متاثرین کو کھانا، رہائش، راشن اور بچوں کے لیے ضروری اشیاء فراہم کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے ۔ کیمپوں میں متاثرین کو ناشتہ اور دن میں دو وقت کا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے جبکہ بچوں کے لیے دودھ، پھل اور دیگر اشیاء بھی مہیا کی جا رہی ہیں۔ بعدازاں ڈپٹی کمشنر اور دیگر افسروں نے قادرآباد اور باغ نو ریلیف کیمپوں میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ مل کر کھانا بھی کھایا جس پر متاثرین نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔