چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن حیدر علی چٹھہ نے جی ٹی روڈ سمیت شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے تجاوزات کے خاتمے اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔

ان کے ہمراہ انسدادِ تجاوزات سپرنٹنڈنٹ رحمت علی انصاری، انسپکٹر عرفان نسیم بٹ اور مون راٹھور بھی موجود تھے ۔ چیف آفیسر نے کہا کہ انسدادِ تجاوزات عملہ نے دن رات محنت کرکے جی ٹی روڈ سمیت مختلف علاقوں میں کامیاب آپریشن کیا ہے جس کے نتیجے میں بازاروں اور چوراہوں کو کشادہ اور خوبصورت بنایا گیا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ آج ہر شہری بلا روک ٹوک بازاروں اور چوکوں سے گزر رہا ہے ، اور عملے کی محنت سے شہر کا امیج تجاوزات کے خاتمے اور صفائی ستھرائی کے لحاظ سے پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو گیا ہے ۔

 

